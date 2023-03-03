В Азербайджане выявлено еще 20 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 648 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 818 351 человек вылечился, 10 126 скончались, число активных больных — 171.

За прошедшие сутки проведено 827 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 530 018 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 248 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 75, вторую дозу получил 45 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 113, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 15 человек.