В Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 792 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. 782 675 человек вылечились, 9707 скончались, число активных больных — 139.

За прошедшие сутки проведено 4 132 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 801 484 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 5 150 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 695, вторую дозу получили 377, бустерную дозу – 3 724 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 354 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 632 746, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 338 299, вторую дозу получили 4 838 834, бустерную дозу – 3 216 688 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 238 925 человек.