В Азербайджане COVID-19 заразились еще 16 человек, 12 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 115 человек вылечились, 9 715 человек скончались, число активных больных – 89.
За прошедшие сутки проведен 2 826 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 929 541 тест.
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1846 человек.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 304, вторую дозу получили 268 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1160, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 114 человек.
Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 748 460, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 351 545, вторую дозу получили 4 851 520 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 297 664, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 247 731 человек.