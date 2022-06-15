За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1846 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 304, вторую дозу получили 268 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1160, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 114 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 748 460, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 351 545, вторую дозу получили 4 851 520 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 297 664, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 247 731 человек.