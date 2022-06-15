В Азербайджане COVID-19 заразились еще 16 человек, 12 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 115 человек вылечились, 9 715 человек скончались, число активных больных – 89.

За прошедшие сутки проведен 2 826 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 929 541 тест.

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