За последние сутки число вылечившихся от коронавируса в Азербайджане составило 2610 человек

В Азербайджане выявлено еще 2047 случаев заражения коронавирусом, 2610 человек вылечились, 39 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 307 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 272 575 человек вылечились, 4 274 скончались, число активных больных — 31 131.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 153 877 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 12542 теста.