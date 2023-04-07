В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки случаев смерти от коронавируса не выявлено.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 533 человека вылечились, 10 196 скончались, число активных больных – 501.

За прошедшие сутки проведено 795 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 566 492 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 159 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 109, вторую дозу получили 17 человек, «бустерную» дозу – 25 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 8.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 957 138, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 408 717, вторую дозу получили 4 880 174, «бустерную» дозу – 3 402 229 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 266 018 человек.