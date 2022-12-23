В Азербайджане выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом, 78 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 825 821 случай заражения коронавирусной инфекцией, 815 219 человек вылечились, 10 002 скончались, число активных больных – 600.

За прошедшие сутки проведено 1 506 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 416 537 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 263 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 89, вторую дозу получили 39, бустерную дозу – 108 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 27.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 929 246, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 089, вторую дозу получили 4 875 247, бустерную дозу – 3 394 416 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 494 человека.