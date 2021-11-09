В Азербайджане выявлено еще 1 855 случаев заражения коронавирусом, 2 199 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 11 197 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 069, вторую дозу получили 3 376, бустерную дозу – 5 752 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 928 938, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 999 583, вторую дозу получили 4 438 477, бустерную дозу – 490 878 человек.