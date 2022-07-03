5 июля Министерство экологии и природных ресурсов проводит международную конференцию, посвящённую Каспию.

Об этом сказала руководитель Гидрометслужбы Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

«Трудно переоценить значение Каспийского моря для стран нашего региона. Омывая берега пяти стран, Каспий помимо его значения хозяйственно-экономического, стратегического, он имеет значительное климатоопределяющее влияние для региона.

Перепады уровня моря, всегда приносили большой ущерб народному хозяйству. Все мы помним 1978-1995 годы, когда повышение его уровня на 2,5 м закончилось затоплением инфраструктурных объектов, населенных пунктов», — сказала У.Тагиева.

«Теперь Каспий мелеет. За последние 15 лет, его уровень снизился почти на 1,5 м. А до достижения 100 летнего минимума 1977 года, осталось лишь 80 см.

Многолетние исследования показали, что максимальная амплитуда колебаний

уровня составляет 3 м.

И если ранее, эти колебания уровня Каспия, происходящие в течение столетия, приходились на период так называемого относительно «стабильного климата», то сейчас, изменение климата оказывает свое влияние на этот процесс», — добавила она.

По ее словам, последние десять лет, изменение климата происходит более ускоренно, чем это прогнозировалось мировыми учеными ранее.

«Это налагает свои последствия на экосистемы в целом. В этой связи, определение наиболее реалистичного прогноза- сценария изменения уровня Каспия, а также разработка адаптационных мер является жизненно важным для всех прикаспийских стран и окружающего региона.

Именно с этой целью 5 июля, представители гидрометслужб и ученые как прикаспийских стран, так и зарубежные эксперты, представители международных организаций обменяются мнениями на международной конференции по теме «Изменение уровня Каспия на фоне климатических изменений, прогнозы и меры адаптации», — резюмировала У.Тагиева.