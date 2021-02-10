За получение взятки арестован начальник Бардинского регионального отделения АПБА

Органы прокуратуры Азербайджана продолжают целенаправленные меры в целях выявления и привлечения к ответственности должностных лиц, нарушающих права граждан своими противоправными действиями при исполнении служебных обязанностей и тем самым наносящих ущерб общей репутации государственных органов.

Как сообщили в среду Trend в Бардинской районной прокуратуре, в результате проверки, проведенной на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями бывшего руководителя Бардинского регионального отделения Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гасанова Рауфа Садыг оглу, в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

При проведении следственных действий возникли обоснованные подозрения в том, что Рауф Гасанов, работая на должности начальника Бардинского регионального отделения АПБ, взамен на возобновление деятельности цеха по производству сыра в поселке Келентерли Бардинского района получил в качестве взятки 1200 манатов, а также после повторного ограничения деятельности цеха обещав помочь в возобновлении работы предприятия и путем обмана присвоил принадлежащие гражданину 1000 манатов.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу Рауф Гасанов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.1 (мошенничество) и 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)), и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению важных обстоятельств уголовного дела, а также других лиц, в какой-либо форме причастных к совершению данного преступления.