Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира, сообщает Анадолу.

Турецкий лидер принял участие в VIII саммите лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле.

Перед началом выступлений, Эрдоган от имени Тюркского совета вручил азербайджанскому коллеге Высший орден тюркского мира, отметив, что награда присуждается «За победу в Карабахе!».

«Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат, победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Под вашим руководством в кратчайшие сроки, — всего за 44 дня 30-летней армянской оккупации Карабаха был положен конец. Это победа важна не только для наших азербайджанских братьев, но и всего тюркского мира. По итогам войны были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, которые годами оставались на бумаге. Таким образом, Азербайджан послал международному сообществу месседж справедливости. Восстановление территориальной целостности Азербайджана укрепило единство и солидарность тюркского мира. Символ освобождения Карабаха цветок хары-бюльбюль стал предвестником победы тюркского мира», — сказал президент Эрдоган.

По словам турецкого лидера, победа в Карабахе позволила не только освободить оккупированные Арменией земли Азербайджана, но и проложить путь к прочному миру, стабильности и сотрудничеству в регионе.

Президент Азербайджана выразил признательность Эрдогану за награду.