В обмен на признание Израиля Саудовская Аравия требует от Вашингтона «нечто для себя, а не для палестинцев», передает Reuters со ссылкой на «источники в регионе, информированные о ходе переговоров». Источники сообщили, что вопреки неоднократным заявлениям представителей Белого дома и Эр-Рияда, ключевым вопросом на переговорах является не палестинская проблема, а военный пакт, которого добивается от США кронпринц Мухаммед ибн-Салман.

«Нормализация будет между Израилем и Саудовской Аравией. Если палестинцы будут возражать, королевство не свернет со своего пути. Саудовская Аравия поддерживает мирный план для палестинцев, но на этот раз она хочет чего-то для себя, не только для палестинцев», — цитирует Reuters.

«Для себя» Эр-Рияд хочет получить американский военный «зонтик» — обязательство США вступить в войну в случае нападения на саудовскую территорию, такого как нанесенный в 2019 году иранские ракетные удары по саудовским нефтепромыслам. Такого обязательства (аналог 5 статьи договора НАТО) Белый дом, по информации Reuters, давать не намерен, обсуждаются более мягкие варианты военного союза, близкие к договорам США с Бахрейном или Израилем.

Госдепартамент США и официальные источники в Саудовской Аравии отказались комментировать публикацию — опровержения не последовало.

«Утечка» о готовности Саудовской Аравии поступиться интересами палестинцев политически выгодна правительству Нетанияху. В своей речи с трибуны ООН премьер-министр Израиля объявил готовящийся договор с Эр-Риядом реализацией своей доктрины «мир в обмен на мир» вместо «мир в обмен на территории». (israelinfo.co.il)