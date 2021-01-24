За насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной росгвардейца уволят

Глава комитета Госдумы России по информполитике Александр Хинштейн заявил, что из Росгвардии будет уволен сотрудник, который посмеялся на видео, где правоохранитель ударил женщину ногой в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Twitter.

Он уточнил, что уволенный был контрактником 107-го полка 55-й дивизии московской Росгвардии.

«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал Хинштейн.

Данные об ударившем женщину на незаконном митинге омоновце неизвестны. (gazeta.ru)

| 2021-01-24T18:58:53+04:00 24 января 2021, 20:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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