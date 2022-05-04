Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

Об этом она написала в Twitte

Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

«Сегодня мы представляем шестой пакет санкций. Во-первых, мы внесли высокопоставленных военных и других лиц, совершавших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности», — заявила президент ЕК.

Кроме того, под санкции попали ряд финансовых учреждений России, а также российские пропагандисты.

«Во-вторых, мы снижаем скорость Сбербанка – безусловно, крупнейшего банка России – и двух других крупных банков. В-третьих, мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем большим государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду. Наконец мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы обязаны над этим работать», — сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Евросоюз хочет победы Украины над Россией.

«Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей. Этот пакет должен принести большие инвестиций для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ», — добавила фон дер Ляєн.