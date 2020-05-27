З последние сутки в Беларуси выявили 897 случаев заболевания коронавирусом

В Беларуси за сутки выявили 897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав.

Таким образом, за последние несколько недель в стране показатель по приросту пациентов с инфекцией впервые опустился ниже 900.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 38 956.

С начала эпидемии в стране умерли 214 человек с положительным тестом на коронавирус (+шесть человека за сутки).

Общее число выздоровевших в Беларуси составило 15 923.

Всего проведено 485 534 теста коронавирусную инфекцию.

| 2020-05-27T14:10:55+04:00 27 мая 2020, 15:57|12345 (Пока оценок нет)
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