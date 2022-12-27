Южнокорейские военные извинились перед населением страны за то, что они не смогли сбить северокорейские дроны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы оперативного штаба Комитета начальников штабов республики Корея Кан Син Чхоль.

«Вчера пять беспилотников противника нарушили воздушное пространство Республики Корея. Наши военные обнаружили их, но не смогли сбить. Просим за это прощения», — сказал он.

По его словам, беспилотники были небольшие, поэтому по ним не удалось попасть. «Прискорбно, что мы не смогли эффективно сбить беспилотники из-за беспокойства о безопасности граждан, несмотря на то что их было видно невооруженным глазом», — сказал военный.

Южнокорейские ВС планируют чаще проводить учения по борьбе с беспилотниками.

Накануне как минимум пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи впервые с 2017 года. В ответ страна подняла истребители, однако они не смогли сбить цели. Один из пяти беспилотников КНДР, проникших в воздушное пространство Южной Кореи, долетел до Сеула и смог произвести съемку.

В правящей партии Южной Кореи назвали «шоком» вторжение беспилотников КНДР на территорию страны.