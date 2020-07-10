Южногородская дилемма: верить глазам или ушам?

Так исторически сложилось, что все в одном южном городе было создано для людей. Не для всех, конечно, а для конкретных людей, занимавших конкретные такие должности. Традицию эту решено было не нарушать даже в ту пору, когда весь мир вел отчаянную борьбу с коварным вирусом. А чтобы и все остальные южногородцы ощущали очередной прилив радости, им поведали, что счастье в их дома уже постучалось. Имело оно вид сообщения о новом росте заработных плат.

Южногородский Комитет Манипуляций и Фальсификаций (ЮКМФ) обрушил на своих сограждан эту неожиданную новость. Люди узнали, что у них что-то, оказывается, выросло. Причем там, где все давно видели сокращение, а порой и полное исчезновение того, что показалось манипуляторам и фальсификаторам стремительно растущим, угрожающе набухшим. Люди не знали, чему верить — своим глазам или ушам? Вот, слушаешь, сидя в четырех стенах рапорт ЮКМФ и душа радуется. Растет она, зарплата, родимая! А заглядываешь в кошелек, так нет там никакого роста. Там вообще, у многих, ничего нет.

Ведь, в южном городе вот уже четыре месяца, как наблюдалось массовое закрытие всего, чего только можно — ресторанов, кафе, баров, отелей, имели место сокращения во многих предприятиях. Да и вообще, людям не то, что на работу, воздухом подышать на улице разрешалось не более, чем на пару часов в день, да еще и отправив предварительно соответствующее смс-сообщение. Как, что и у кого могло вырасти в столь нервных условиях – вопрос, ответ на который знали только профессионалы из ЮКМФ.

Они, впрочем, умудрились не увидеть леса за деревьями. Ведь, в одном с ними городе жили люди, которые вступили в схватку не на жизнь, а на смерть за 190 местных тугриков. Причем, число заявок на получение этой социальной помощи для лишившихся всякого рода доходов, росло день ото дня. Да, соответствующее министерство проявляло чудеса ловкости, стараясь не выделить случайно всем нуждающимся положенное. Но то – тема отдельного повествования. Сейчас же речь шла о поразительной логике профессионалов из ЮКМФ! Видя рост числа безработных, имея армию лишившихся всякого дохода, манипуляторы и фальсификаторы продолжали утверждать, что имеет место рост зарплат. Красавцы же!

Им, конечно же, было известно, что с недавних пор во многих министерствах и ведомствах южного города убрали «конверты счастья», которыми, согласно прежней традиции, награждали в конце месяца наиболее важных сотрудников. В конвертах обычно лежала сумма во много раз превышавшая официальную заработную плату. Соответственно, их обладателям жилось лучше и веселее. И никуда они уходить не хотели, держась зубами за лавку. Но то было раньше. Теперь, после того, как перестали выдавать «конверты счастья», чиновникам пришлось жить на официальную ставку. И многие из них уже помышляли о смене профессии, а некоторые даже гражданства.

Тем более, что практически ежедневно стали приходить сообщения об арестах еще вчера таких уважаемых людей в самых разных министерствах. И за что?! За получение взяток! Нет, в южном городе, конечно, слышали, что по причине разгула коварного вируса жизнь никогда уже не будет такой, как прежде. Но не до такой же степени! Рушилось все, что казалось незыблемым! Как жить на одну зарплату, без «конвертов счастья» и взяток?! Ответа на этот философский вопрос не было даже у профессионалов из ЮКМФ.

Хотя, ответ должен был быть! Южногородцы, в своей основной массе, были людьми очень образованными. Они прекрасно знали закон сохранения массы и энергии. Проще говоря, если где-то и что-то убывает, то в другом месте обязательно должно этого самого прибыть. Осталось только узнать и обнародовать имена тех, у кого это самое прибыло и насколько. Но этого как раз никто делать не хотел. Все же знали, что лучше не нарушать вековую традицию, согласно которой все в южном городе делалось для людей. Для очень конкретных, замечу, людей.