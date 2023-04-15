Южная Корея, США и Япония договорились о проведении регулярных учений с использованием подлодок и противоракетных систем. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.

«Представители трех стран приняли решение проводить регулярные учения по отработке противодействия ракетам и подлодкам с целью сдерживания и ответа на угрозы со стороны Северной Кореи», — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что стороны достигли соглашения в рамках трехсторонних переговоров по проблемам обороны, которые совпали по времени с испытанием в Северной Корее твердотопливной межконтинентальной ракеты «Хвасон-18».