Южная Корея пригрозила военным ответом на запуск КНДР беспилотников

Ранее пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР готова запустить 3 тысячи воздушных баллонов с 12 миллионами пропагандистских листовок в Южную Корею. На это Пхеньян пошел в связи с «неспособностью властей Сеула» прекратить отправку на территорию КНДР активистами антипхеньянских организаций агитационных листовок на полиэтиленовых баллонах с нагретым воздухом внутри.

Если для переброски пропагандистских листовок будут использованы дроны, то это станет нарушением межкорейских договоренностей от 2018 года о бесполетной зоне вдоль военно-демилитаризованной линии между Севером и Югом. Вместе с тем не исключено, что Пхеньян может распространять листовки морем. (РИА Новости)