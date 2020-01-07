Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул

Предполагается, что комплекс оснащен ракетами PAC-2 и PAC-3, предназначенными для перехвата самолетов и ракет на высотах около 20-40 километров.

Как отмечает агентство, еще с 2017 года южнокорейские военные настаивали на передислокации одной из имеющихся у армии ракетных батарей Patriot, чтобы усилить оборону центральных и северных районов, поскольку противоракетного комплекса THAAD в уезде Сонджу достаточно для защиты южной части страны.