Первая реактивная система залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo южнокорейского производства прибыла в Польшу, еще несколько будут поставлены до конца года, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Первая корейская пусковая установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Ее установили на польский грузовик Jelcz», — сказал Блащак, слова которого приводит агентство PAP.

«В этом году будет поставлено еще несколько установок», — добавил он.

Как отмечает агентство, «недавно Польша заказала в Южной Корее ряд видов боевой техники — танки К2 Black Panther, самоходные гаубицы К9, ракетные установки К239 Chunmoo, а также легкие самолеты FA-50».