Южная Корея и США планируют на следующей неделе начать регулярные совместные учения военно-воздушных сил. Об этом, как передает Интерфакс, сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на информированного источника.

Целью учений, отмечает источник, является стремление продемонстрировать «оборонительную позицию в условиях развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи».

Начало учений запланировано на понедельник следующей недели перед церемонией инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который пообещал укрепить альянс Сеула и Вашингтона в области безопасности под лозунгом «мир посредством силы».

Источник не сообщил подробности, включая те, которые касаются конкретных сил и средств, задействованных в маневрах.