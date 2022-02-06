Юристы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерены не допустить публикацию документов из полиции по делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что стала жертвой изнасилования со стороны португальца в 2009 году.

Представители американки хотят, чтобы документы, хранящиеся в полицейском управлении Лас-Вегаса, были опубликованы в New York Times.

Впервые о деле Майорги стало известно в 2018 году после расследования Der Spiegel, основанного на информации, полученной с Football Leaks.

Позиция юристов Роналду заключается в том, что информация, взятая с Football Leaks, получена незаконным путем и является нарушением конфиденциальности клиента.

Юристы Майорги согласны, что информация, полученная путем предполагаемого компьютерного взлома, не должна публиковаться до тех пор, пока суд не вынесет решение о том, действительно ли она нарушает законные права Роналду. Но при этом адвокаты модели настаивают на публикации других документов, которых в деле более 400.

Суд Лас-Вегаса рассмотрит ходатайство представителей Роналду на этой неделе.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того, как Майорга подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны Роналду в одной из гостиниц Лас-Вегаса. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании по этому делу.

В апреле 2021 года появилась информация, что американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро) компенсации. (sports.ru)