Юрий Бочаров: «Израиль будет лавировать между двумя столпами мировой экономики — бизнес, ничего личного»

Об американо-китайском противостоянии и политической ситуации в Израиле и в целом на Ближнем Востоке рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Вчера в Израиле был найден мертвым посол Китая. Как вы считаете, это повлияет на отношения между Пекином и Тель-Авивом?

— Знаете, людям свойственно умирать, а тем более на рабочем месте или в своей кровати. Сегодня, никто не говорит ни о криминале, ни тем более об очередном «заговоре», все подозрения на инфаркт. Естественно, что должность посла, да еще такой страны, накладывает определённую нервозность на всю его деятельность, если не сказать более. Так что, если это медицинская проблема, то ничего необычного не произошло.

Израильский МИД уже высказал свои соболезнования, и вскоре, видимо, произойдет замена посла. Тем более, что на уровне расширения контактов между Израилем и Китаем, эта должность очень востребованная. Ну, а если это что-то более серьезное, то подождем развития событий.

— Как известно, сейчас мир входит в стадию геополитического противостояния между Пекином и Вашингтоном. В этой связи, что ждёт Ближний Восток и Израиль, в частности?

— Америка является не только стратегическим партнером, но и в большинстве случаев гарантом безопасности Израиля. Тем более, что сегодня при помощи Дональда Трампа Израиль получил очень много политических преференций, таких, как признание Иерусалима столицей Израиля и перенос в него американского посольства, а также недавнее решение о частичной аннексии и распространении суверенитета по отношению к территориям Иудеи, Самарии и Иорданской долины. Поэтому естественно, что большинство своих политических решений Израиль принимает с оглядкой на Америку.

Однако как показывают факты, как это было, к примеру, в период Барака Обамы, Израиль часто гнул свою линию, порой даже в пику Америке. С другой стороны Китай сегодня один из крупнейших инвесторов в экономику Израиля, в его инфраструктурные проекты. Сейчас трудно судить, как себя поведёт Израиль, ведь только на днях, после почти 17- месячного политического кризиса, у нас появилось правительство. Хотя думаю, как всегда, Израиль будет лавировать между двумя этими столпами мировой экономики. Ведь как у нас часто говорится, бизнес есть бизнес и ничего личного.

— Ожидаете ли вы, что мир войдет в новую эпоху «холодной войны»?

— Интересно узнать, а как сейчас мы определяем понятие «холодная война»? На мой взгляд, война уже давно идет и не только «холодная». Как вы считаете, американские и европейские санкции против России, Ирана и ряда других стран, а торговая война с Китаем, а противостояние Европы и НАТО с Турцией, это не элементы «холодной» войны? К сожалению, мы уже давно живем на войне, и что хуже всего, в эпоху двойных стандартов, от которых страдает большинство стран СНГ, Африки, не говоря уж о странах Латинской Америки.

Чаще всего, прикрываясь словами о защите демократии – западный мир спонсирует революции или просто военные перевороты. При этом, прикрываясь красивыми словами о правах человека и постоянно передёргивая их. К примеру, если вы вдруг арестовываете у себя провокатора, то они кричат о свободе слова, в такой же ситуации у себя, они называют это борьбой с терроризмом. Когда им выгодна очередная смена власти, они говорят о праве нации на самоопределение, когда же это происходит не по их сценарию, они кричат о сепаратизме. Сейчас вопрос надо ставить по-другому, когда и как мир найдет выход из нынешнего бардака, провоцируемого кучкой финансистов и политиканов? Хоть я и не верю в теорию «мирового заговора», но ответа я пока не вижу.

— Как вы оцениваете заявления Нетаньяху о дальнейших поселениях западнее реки Иордан. Насколько данное решение властей Израиля будет нести стабильность и мир для региона и народов?

— Многие просто плохо представляют себе нынешние реалии в Израиле, а уж тем более карту и территории, о которых мы говорим. Дело в том, что речь идет не о расширении поселений, а о тех территориях, где они уже построены и фактически давно находятся под израильской юрисдикцией. Это, так же как было с признанием Иерусалима. Иерусалим всегда считался столицей Израиля, здесь всегда жили евреи, здесь работает правительство, заседает парламент страны. Но в угоду определенным политическим пристрастиям в мире, в угоду экономическим выгодам, которые Европа, да и Америка, имели от дружбы со странами Ближнего востока, все делали вид, что не видят реалий и пытались перенести этот вопрос на потом. Трамп поставил точку, что-то изменилось в мире? Ничего, все так же продолжают жить, торговать и воевать между собой.

Однако хочу заметить, после 17 месяцев практически политического паралича, у нас только на днях появилось правительство. Пункт о распространении суверенитета на Иорданскую долину записан общих чертах в программе правительства, первоочередным для него на ближайшие месяцы, если не год, станет борьба с коронавирусом и выводом экономики из кризиса, в который свалился сегодня весь мир. Так что у Израиля сейчас есть более насущные проблемы, да и у наших соседей по региону их тоже достаточно.