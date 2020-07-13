ЮНЕСКО обсудит превращение собора Айя-София в мечеть

Превращение собора Айя-София в мечеть «совершенно точно» станет предметом обсуждений на следующем заседании ЮНЕСКО. Эту точку зрения выразил в понедельник, 13 июля, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Поскольку собор Айя-София с 1985 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО, Анкаре следовало проконсультироваться с этой международной организацией, прежде чем принимать решение о превращении Айя-Софии в мечеть, однако этого не произошло, указал Зайберт.

Ранее официальный представитель кабинета ФРГ сообщил, что правительство Германии «с сожалением» приняло к сведению намерение турецких властей лишить собор Айя-София статуса музея. Этот статус, который собор Айя-София получил в 1934 году, позволял людям всех вероисповеданий в любой момент иметь свободный доступ к этому «шедевру», напомнил Зайберт. Теперь же необходимо дождаться решения касательно правил дальнейшего использования собора и его оформления.

«Айя-София имеет большое историко-культурное и религиозное значение как для христианства, так и для ислама», — подчеркнул Штеффен Зайберт, добавив, что правительство Германии считает диалог между различными религиями очень важным.

Ранее, 10 июля, в самой ЮНЕСКО также выразили глубокое сожаление по поводу того, что турецкие власти не проконсультировались с организацией перед принятием решения о статусе Айя-Софии. (DW)