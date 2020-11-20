ЮНЕСКО готова оказать поддержку в восстановлении культурного наследия Азербайджана

Исполняющий обязанности постоянного представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Аяз Годжаев встретился с генеральным директором организации Одре Азуле.

В ходе встречи А.Годжаев проинформировал генерального директора ЮНЕСКО о начале 27 сентября контрнаступления Азербайджана для защиты гражданского населения и объектов в результате очередного вооруженного нападения Армении на Азербайджан и освобождении части Карабаха от оккупантов.

По его словам, 10 ноября между президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения было подписано трехстороннее заявление. Согласно заявлению, к 1 декабря Армения передаст Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вынужденные переселенцы вернутся в свои дома.

На встрече было отмечено, что по предварительным оценкам миссии, организованной на территориях, освобожденных Армией Азербайджана, в результате почти 30-летней армянской оккупации были полностью разрушены культурно-исторические памятники, церкви, гробницы, исторические здания, музеи, разграблены образцы культурного наследия, рукописи и артефакты, которые были перевезены в Армению. Было подчеркнуто, что умышленное использование армянами наших мечетей и культовых сооружений в качестве хлева для животных, является провокацией против религиозных убеждений не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира.

К сожалению, не удовлетворившись содеянным, армяне сжигают дома, школы, леса, вырубают деревья, грабят церкви и перевозят в Армению исторические и религиозные книги и рукописи, религиозные предметы и атрибуты с территорий, которые согласно документу, подписанному 10 ноября, они должны покинуть. Эти факты, противоречившие Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1970 года о запрещении незаконного присвоения культурных ценностей, были доведены до сведения Генерального директора.

Одре Азуле также была проинформирована о том, что армянская сторона, проигравшая войну, сейчас разворачивает уродливую кампанию в других областях, особенно в отношении разрушения церквей, якобы, принадлежащих армянам. Было заявлено, что это полная ложь, наоборот, правительство Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева, в ближайшее время приступят к восстановлению культурного наследия разрушенного Арменией освобожденных районов.

Азербайджан предпринимает шаги в деле защиты культурного наследия не только на своей территории, но и во всем мире. Было отмечено, что Правительство Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева оказывают финансовую поддержку восстановлению христианских храмов и памятников во Франции, Ватикане, Италии, Германии и других странах, а также абсурдность распространенных новостей об уничтожении культурных и религиозных памятников на своей территории, цель которой ввести в заблуждение ЮНЕСКО.

Поблагодарив за подробную информацию, О. Азуле категорически выступила против попыток политизации ЮНЕСКО и заявила о недопустимости разрушения памятников культурного наследия. Генеральный директор отметила, что ЮНЕСКО готова оказать поддержку в восстановлении культурного наследия Азербайджана.