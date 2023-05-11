Вашингтон убежден в том, что ЮАР поставляла оружие российской армии. Как пишет News24, об этом заявил посол США в ЮАР Рубен Бригети после поездки в США с делегацией должностных лиц ЮАР.

«Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. Мы уверены, на это судно в Саймонстауне грузили оружие и боеприпасы, когда оно возвращалось в Россию», — сказал посол.

Речь идет о судне Lady R, которое плавает под российским флагом и приписано к российскому портовому города Астрахань. Бригети сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. По его словам, он писал официальное обращение к министру оборону обороны ЮАР Танди Модизе, критикующему отношения США с африканскими странами, после инцидента.

«Мы не считаем этот вопрос решенным, и мы хотели бы, чтобы ЮАР практиковала свою политику неприсоединения [к войне против Украины]», — сказал он.

Посол добавил, что также США высказывали представителям ЮАР опасения по поводу совместных с Китаем и Россией военных учений в конце февраля 2023 года – в годовщину вторжения россиян в Украину.