Министр обороны ЮАР Танди Модизе настаивала на том, чтобы страна не поставляла оружие в Российскую Федерацию. Она приветствовала планы расследовать обвинения США в поставках оружия в Россию.

Издание Bloomberg пишет, что посол США в Южной Африке Рубен Бригети вызвал дипломатический фурор 11 мая, когда заявил журналистам, что «ставит свою жизнь на кон», что российский грузовой корабль «Леди Р» забрал вооружение с военно-морской базы Саймонстаун в Кейптауне в декабре. В то время как правительство Южной Африки отвергло обвинения и раскритиковало его, президент Сирил Рамафоса объявил о независимом расследовании для проверки заявлений.

Отвечая во вторник, 23 мая, на вопрос, поставляла ли Южная Африка оружие в Россию, министр обороны Танди Модизе ответила: «Мы этого не делали».