Видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». На них были размещены старые советские фильмы и радиоспектакли.

При попытке запустить содержимое появляется сообщение «канал недоступен для просмотра в вашей стране», пишет РИА «Новости».

Позже Гостелерадиофонд на странице «ВКонтакте» подтвердил факт блокировки. Содержимое каналов стало недоступным в ночь на 12 марта.

11 марта руководство YouTube выступило с заявлением, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Также сервис намерен удалить контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».