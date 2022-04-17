Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал ГТРК «Вайнах», являющегося филиалом ВГТРК в Чеченкой Республике. Об этом ТАСС сообщила директор телеканала Рузана Веселаева.

«Канал был заблокирован видеохостингом YouTube без предупреждения и объяснения причин. Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг», — заявила Веселаева, подчеркнув, что телеканал не получал никаких предупреждений о предстоящей блокировке или сообщений о каких-либо нарушениях (lenta.ru).