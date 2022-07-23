Видеохостинг YouTube восстановил последнюю, антивоенную серию знаменитого мультсериала «Масяня», в которой речь шла о захвате «Санкт-Мариенбурга», сообщил его создатель Олег Куваев. «Мульт вернули Спасибо огромное всем за поднятый шум!» — написал режиссер в Facebook в субботу, 23 июля.

Всего несколькими часами ранее мультипликатор заявил об удалении эпизода. Решение было принято после жалобы пользователя, заявившего о своем копирайте на изображение Исаакиевского собора, написал Куваев в Facebook.

«Пожаловался на копирайт, дескать картинка Исаакия срисована с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться», — сообщил мультипликатор. Он признал, что использовал при создании данной серии фотографии Исаакиевского собора из интернета, заявив, что в этом нет никаких нарушений. Куваев также указал, что у этого ролика на YouTube было 4 млн просмотров.

Размещенный на YouTube 162-й эпизод «Масяни» предварялся словами: «Эмпатия — главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну». В нем речь шла о вымышленном нападении Китая на «Санкт-Мариенбург» и, в частности, разрушении авиаударом Исаакиевского собора. На примере российской «северной столицы» в нем рассказывалась судьба Мариуполя. (DW)