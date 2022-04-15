Поразительные идеи посещают головы российских государственных мужей на фоне усиливающегося санкционного давления против их страны.

Один небезызвестный депутат предложил силком оттяпать часть популярнейшего иностранного сайта, очевидно не представляя себе, что это просто невозможно технически.

Видеохостинг YouTube необходимо конфисковать и национализировать, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такое предложение он озвучил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», передает Лента.ру.

«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», — высказался депутат.

По мнению политика, блокировать платформу на территории России не нужно. «Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот», — подчеркнул он.

Федоров также отметил, что российский видеохостинг RuTube уступает YouTube. «RuTube хуже по качеству. Я, например, не могу там даже зарегистрироваться, просто выкидывает при регистрации, технически туда не могу попасть», — пояснил депутат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский (сын «Д’Артаньяна») сообщил, что YouTube могут заблокировать в России в любой момент, если сервис не изменит политику в отношении российских каналов. При этом депутат счел «провокацией» блокировку канала Госдумы «Дума ТВ».

О том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», стало известно 9 апреля. В марте сервис ограничил доступ к каналам российских СМИ. Платформа также полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.

Но не это главное. Понять бы, как этот Федоров представляет себе возможность «захватить часть сайта», коим и является YouTube? Ведь сделать этого никак нельзя без согласия его администраторов и владельцев. А им вряд ли такая идея придется по вкусу. Можно попытаться создать нечто подобное, но это будет уже другой сайт, как тот же нелюбимый Федоровым RuTube, например. Не правда ли, поразительно, какого уровня знаний человек представляет интересы россиян в их высшем законодательном органе?

Свою оценку этой ситуации согласились дать # иностранные эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии (Киев):

— Депутат от президентской фракции в российском парламенте Евгений Федоров специально содержится в Госдуме Российской Федерации именно потому, что с завидной регулярностью генерирует бред, который потом обсуждается в медиа.

Это тот самый депутат, который совершенно серьезно заявлял, что песни Виктора Цоя писали в ЦРУ, а «Россия потеряла суверенитет в результате поражения в сорокалетней войне с Соединенными Штатами Америки».

Такие заявления являются следствием того, что фракция Путина в российском парламенте берет в свои ряды людей, которые не принесли справку о психическом здоровье.

И, тем не менее, блокирование YouTube находится на повестке дня в России. Об этом уже заявили ключевые спикеры политической тусовки. Например, Мария Захарова, спикер МИД. Окукливание российского информационного пространства является естественным процессом для России. Фактически, россиян хотят превратить в жителей ИГИЛ (Исламского Государства Ирака и Леванта), которым запрещено воспринимать информацию о реальности, и, в принципе, запрещено думать. Можно только смотреть государственные телеканалы и умереть за Путина.

Блокировка канала «Дума ТВ» и правда могла быть провокацией, только осуществить такую провокацию могли российские спецслужбы, чтобы дать повод отключить россиян от еще одного средства донесения информации о происходящем.

Алексей Романов, российский журналист, блогер:

— Месяц назад я провел у себя в YouTube и в Телеграме опрос — как скоро заблокируют YouTube в России? Там были разные варианты, от «немедленно» до «никогда», и вот даже месяц спустя мы так и не знаем, какой из них верный.

Российские власти, похоже, в самом деле не могут решить, что делать с сервисом, или не могут решиться что-нибудь с ним сделать.

Трудно судить, что их останавливает, это может быть и опасение потерять последний контакт с аудиторией, и боязнь лишить Главного Начальника его любимых каналов. Но факт очевиден — YouTube месяц висит на волоске, а волосок этот почему-то месяц не может оборваться.

Ситуация противоестественная, бредовая, ненормальная, и бред депутата Фёдорова (а это именно бред) — всего лишь преломление бреда государственного. Когда с ума сходит система, стоит ли строго спрашивать с её винтика?