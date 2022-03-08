Администрация видеохостинга YouTube удалила канал российского телеведущего Владимира Соловьёва «Соловьёв Live», а также канал его телевизионной программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ведущий назвал эти решения «объявлением войны» и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать своё шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля её руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьёв, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». (svoboda.org)