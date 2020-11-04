Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет

Явка на выборах президента США в 2020 году оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в публикации The Hill.

«Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект United States Election Project, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет — в 1900 году она составляла 73,7%.