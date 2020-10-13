Японский премьер сообщил, что первые визиты нанесет во Вьетнам и Индонезию

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга совершит на следующей неделе свои первые зарубежные поездки в качестве главы правительства в Индонезию и Вьетнам. С таким заявлением он выступил во вторник на заседании руководства правящей Либерально-демократической партии, передает национальное общественное телевидение.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио, что Вьетнам был выбран для визита, поскольку он сейчас председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Индонезия, по его словам, — признанная великая держава региона. «Отношения с АСЕАН очень важны для построения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал генсек кабинета.

Суга намерен провести переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и президентом Индонезии Джоко Видодо. Основными темами встреч, как ожидается, станут укрепление сотрудничества Японии с АСЕАН, а также ситуация в Южно-Китайском море, где в последнее время обострился конфликт между США и КНР.