Витамин В2 способен замедлить старение, к такому выводу пришли ученые из университета Кобе в Японии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Японские исследователи обнаружили, что B2 может предотвращать старение клеток. Оказавшись внутри них, витамин синтезируется в флавинадениндинуклеотид (ФАД), который помогает производить энергию в митохондриях, а также не дает снизиться их активности. Таким образом, ФАД не позволяет клеткам «стареть».

Ученые надеются, что открытие поможет им найти новые способы лечения возрастных заболеваний. (gazeta.ru)