Японская красавица поразила бакинцев: весна в Баку преподносит сюрпризы – ФОТО

Весна преподнесла жителям Баку неожиданные сюрпризы: в столице Азербайджана зацвела сакура и вырос цветок Хары бюльбюль.

Фотографиями цветущей сакуры поделился пользователь соцсети Facebook Бахруз Гурбанов, который, прогуливаясь с семьей по Японскому скверу, расположенному в Парке Гейдара Алиева (Ахмедлы), заметил невероятные по красоте и аромату экзотические цветы и решил поделиться увиденным зрелищем со своими подписчиками и друзьями:

«В Баку зацвела сакура! В Ахмедлах, в Японском саду зацвело это японское чудо! Если кто хочет увидеть это вживую, то следует поторопиться, продолжительность цветения всего 10 дней», — сопроводил свой пост с фотографиями Бахруз Гурбанов.

Японское чудо и национальный символ – сакура впервые расцвела в Баку в 2018 году в Ботаническом саду. Как видно, знаменитая на весь мир японская вишня успешно прижилась и теперь радует своим нежно-розовым чудесным цветом жителей отдаленных от центра районов.

Как сообщает #, первые саженцы сакуры были преподнесены Баку в подарок от японского посольства в знак дружбы между Азербайджаном и Японией. Тогда мало кто верил в то, что это чудо природы адаптируется под местный климат и расцветет, ведь не секрет, что сакура – дерево хрупкое и довольно капризное, требующее особого ухода.

Жители Баку, узнав о цветущей в поселке Ахмедлы сакуре, спешат увидеть эту красоту воочию и запечатлеть японскую красавицу на свои фотокамеры.

Корреспондент # решил запечатлететь эту красоту для наших читателей: