Протест России направило правительство Японии в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Внесение Россией (Японии) в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — указал генсек.

Ранее сообщалось, что российское правительство составит перечень стран, которые ввели в отношении РФ, компаний, организаций и физических лиц санкции. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.