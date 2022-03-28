Япония заявила протест России в связи с учениями на «северных территориях», как в Токио принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи (Курильские острова). Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА «Новости».

25 марта Министерство обороны России сообщило о проведении учений с участием 3 тыс. человек. На учениях должны были отработать отражение высадки десанта противника и поражение его авиации средствами ПВО.

«Мы всегда внимательно следим за военными передвижениями России на северных территориях и ведем сбор информации. По дипломатическим каналам 25 марта мы заявили протест, так как укрепление военного присутствия России на четырех северных островах, включая и настоящие учения, не совпадает с позицией нашей страны и является неприемлемым», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что Япония бдительно следит за движениями российских войск вблизи страны, но при этом их оборона не направлена против какой-либо отдельной страны или региона. Однако из-за того, что ситуация вокруг Японии в области обеспечения безопасности стремительно усложняется, правительство не может исключать различных вариантов при дальнейшем формировании стратегии государственной безопасности, рассматривать их реалистично и принимать меры для скорого коренного повышения обороноспособности страны, заявил Мацуно.