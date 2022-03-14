Действия России в Украине продемонстрировали необходимость формирования нового мирового порядка.

Как передает ТАСС, такое мнение, выступая в понедельник в парламенте, выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Агрессивные действия России — постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, — говорят о необходимости создания нового мирового порядка», — считает он.

Кисида напомнил, что Япония на протяжении долгого времени выступала за реформирование Совбеза ООН, в частности того, кто обладает в совете правом вето. «Реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей, но мы хотели бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжать дискуссию по этому вопросу», — отметил он, добавив, что в первую очередь в этом вопросе планируется сотрудничать с Францией, разделяющей взгляды на необходимость реформирования СБ ООН.