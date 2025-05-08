Председатель КНР Си Цзиньпин, которого в четверг принимали в Кремле, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что две их страны должны стать «друзьями из стали». На слова обратило внимание Reuters, которое отмечает, что оба лидера обещают вывести сотрудничество на новый уровень в период обострения их конфронтации с Западом.

На переговорах в Москве Путин и Си представили себя защитниками нового мирового порядка, в котором больше не доминируют Соединённые Штаты.

Си Цзиньпин — самый влиятельный из более чем двух десятков зарубежных лидеров, которые на этой неделе посетят Москву, чтобы по приглашению российских властей отметить 9 мая 80-ю годовщину победы над нацистской Германией в Великой отечественной войне.

Участие в торжествах Си, как пишет Reuters, является важным стимулом для Путина в период острой геополитической напряжённости от Ближнего Востока до Южной Азии, и когда Россия подвергается давлению, в том числе со стороны США, в ходе нестабильных переговоров, направленных на прекращение войны России против Украины.

По словам российского президента, он и председатель КНР будут лично контролировать все ключевые элементы отношений, стремясь к существенному росту торговли и инвестиций к 2030 году.

В четверг лидеры двух стран сначала провели переговоры в узком составе, а затем в расширенном формате с участием членов правительств и бизнесменов. Обсуждали вопросы глобальной безопасности, энергетики, инвестиций. По итогам было подписано обновлённое соглашение о взаимной защите инвестиций.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались десятки раз и подписали соглашение о стратегическом партнёрстве без ограничений в феврале 2022 года, менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнёром России, помогая ей преодолевать последствия западных экономических санкций. (svoboda.org)