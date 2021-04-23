Япония, США и Франция проведут 11-17 мая учения на острове Кюсю

Япония, США и Франция с 11 по 17 мая проведут совместные учения на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Франция — наш союзник, который разделяет видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы хотим укрепить японско-американско-французский альянс и повысить наши тактические оборонительные способности», — приводит его слова агентство Kyodo. В маневрах, которые пройдут сразу в трех префектурах в юго-западной части страны — Кагосима, Миядзаки и Нагасаки, с японской стороны будет участвовать в том числе элитная амфибийная бригада быстрого реагирования морских сил самообороны.

Силы самообороны Японии и военные США трижды проводили подобные учения, однако Франция примет в них участие впервые. Ожидается, что в маневрах будут также задействованы конвертопланы MV-22 Osprey.

Франция в последние годы усиливает взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, на регулярной основе французские военные проводят морские учения «Лаперуз» с участием Японии, Австралии и США. В этом году к ним должна присоединиться Индия.