Япония планирует начать сброс зараженной радиацией воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в воды Тихого океана. Как заявил во вторник, 22 августа, японский премьер-министр Фумио Кисида, «сброс должен быть произведен 24 августа, если этому не помешают погодные и морские условия».

По его словам, от Токийской энергетической компании (TEPCO) требуется незамедлительно начинать подготовку к началу сброса воды на основании плана, утвержденного властями, невзирая на противодействие японских рыбаков и протесты со стороны Китая.

В начале года сообщалось, что власти Японии намерены слить в океан более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», используемой для охлаждения реакторов.

Атомная станция получила сильные повреждения 11 марта 2011 года, когда после землетрясения магнитудой 9,0 на «Фукусиму» обрушилось цунами. В результате произошло полное обесточивание станции и отказ систем аварийного охлаждения.

В последующие часы и дни происходило расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах.

Впервые о необходимости слить накопившуюся радиоактивную воду в Японии заявили весной 2021 года. МАГАТЭ поддержало эти планы, сочтя их безопасными. Компания-оператор АЭС ТЕРСО заверила, что уровень радиации перед сбросом воды будет снижен до допустимых значений.

Тем не менее, планы по сливу зараженной воды вызвали недовольство в Китае и Южной Корее. Работы по полному выводу АЭС из экспуатации могут занять несколько десятков лет. (DW)