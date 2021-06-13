По данным неназванных источников издания, в июне будет созвана правительственная комиссия, которая намерена собрать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов относительно их взаимодействия с американскими компаниями. В настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%.

В том случае, если комиссия выявит какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.(РИА Новости)