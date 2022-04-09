Япония приостановила заключение новых страховых договоров со своими компаниями, которые работают в России, пишет TACC со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Речь, в частности, идет о крупной компании Tokio Marine Nichido, занимающейся страхованием имущества и рисков. Она перестала страховать японские компании. Также фирма отказывает в продлении действующих контрактов. Проблемы связаны с трудностями с проведением транзакций, которые выявились после начала специальной операции на Украине.

Японским компаниям, остающимся на рынке, необходимо заключить договоры с местными страховщиками, заявили эксперты издания. Согласно данным японской организация по развитию внешней торговли JETRO, около 50 компаний страны продолжают деятельность в России.

Ранее cтало известно, что Токио в скором времени введет санкции против 400 россиян, а также 20 организаций. Под ограничения попадут политики, включая депутатов Госдума , и отдельные военнослужащие. Организации, на которые будут наложены санкции, также связаны с военной сферой, отметил премьер страны Фумио Кисида (lenta. ru)