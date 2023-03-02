Цифровое картографирование, проведенное управлением геопространственной информации Японии (GSI), недавно показало, что на территории страны имеется 14125 островов. Это более чем вдвое превышает цифру в 6852, которая официально используется с 1987 года после отчета береговой охраны Японии.

Об этом пишет CNN. Как подчеркнули в GSI, новая цифра отражает прогресс в геодезических технологиях и детализацию карт, которые использовались для подсчета — это не изменило общую площадь земли, которой владеет Япония.

В GSI отметили, что, хотя нет международного соглашения о том, как подсчитывать острова, они использовали тот же критерий размера, что и предыдущее исследование 35 лет назад. Он включал подсчет всех естественных участков земли с окружностью не менее 100 метров. В новое число не входят никакие искусственно рекультивированные земли. (УНИАН)