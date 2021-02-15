Япония намерена вести настойчивые переговоры с Россией по Курилам

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией относительно Курильских островов, несмотря на поправки к Конституции РФ, исключающие отчуждение территорий. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като, передает РИА «Новости».

По его словам, Токио будет настаивать на переговорах.

Като также добавил, что в сентябре 2020 года, уже после того, как была изменена российская Конституция, экс-премьер Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора c президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.(Газета.Ru)