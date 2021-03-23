Япония и Германия заключили соглашение о защите информации

Правительства Японии и Германии заключили соглашение о защите информации, которое необходимо, в частности, для проведения совместных военных учений и операций. Об этом во вторник сообщила газета Nikkei, передает ТАСС.

Помимо этого, документ создает условия для обмена конфиденциальной информацией между Силами самообороны Японии и Вооруженными силами ФРГ по поводу ситуации в регионе и военных технологий.

Ранее Япония подписала аналогичные соглашения с США, Австралией, Великобританией, Индией, Республикой Корея и Францией.

| 2021-03-23T10:12:04+04:00 23 марта 2021, 11:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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