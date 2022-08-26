Парламент Японии собирается одобрить самое большое увеличение расходов на оборону со времен Второй мировой войны, пишет агентство Bloomberg. Таким образом страна войдет в число мировых лидеров по объему военных трат.

Сейчас оборонный бюджет Японии составляет около 5,4 трлн японских иен ($39,5 млрд). Правительство премьера Фумио Кисиды рассчитывает удвоить эти расходы за 5 лет. Согласно оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), так Япония окажется на третьей строчке по данному показателю, уступив лишь США и Китаю.

Агентство отмечает, что Токио озаботился вопросами безопасности из-за войны России с Украиной, обострения ситуации вокруг Тайваня и участившихся ракетных испытаний в Северной Корее. Кроме того, эти страны (РФ, Китай и КНДР) обладают ядерным оружием и тремя крупнейшими вооруженными силами в мире общей численностью 5,5 млн человек, поэтому соседство с ними становится все более опасным.

При этом Силы самообороны Японии, которой запрещено иметь армию по Конституции, насчитывают около 231 тысячи человек. Сейчас власти страны ищут способы увеличить их численность, а также повысить зарплаты военнослужащим.

В начале августа во время китайских учений близ Тайваня по меньшей мере пять баллистических ракет КНР упали в экономической зоне Японии. Такое произошло впервые. Глава японского минобороны Нобуо Киси заявил, что Китай создает «серьезную проблему» национальной безопасности страны. А премьер Кисида предупредил, что остров находится на переднем крае противостояния между КНР и США, и непредвиденные обстоятельства в Тайваньском проливе будут иметь «огромные последствия» для Японии.

Страна восходящего солнца традиционно удерживала свой оборонный бюджет на уровне около 1% валового внутреннего продукта, полагаясь на «ядерный зонтик» США для поддержки собственных возможностей в соответствии с пацифистской Конституцией. Но теперь ситуация изменилась и расходы будут увеличиваться. (moscowtimes.ru)