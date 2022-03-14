Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал РИА «Новости», что предлагал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому план по разрешению кризиса в стране.

Янукович объяснил, что его команда в ходе ряда встреч работала с окружением Зеленского по формулированию решения сложившейся ситуации и в итоге предложила «детальный, пошагово расписанный» план перемирия в регионе.

«Итог – подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция (политическая, экономическая, социальная) Донбасса в Украину», — сказал Янукович, добавив, что такой проект включал бы в себя подписание гарантий безопасности США и РФ.

Он пояснил, что проект передали Зеленскому «для ознакомления и изучения», но в конечном счете согласия с его стороны не последовало.

«Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует». Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес», — добавил бывший глава Украины.