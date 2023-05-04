Крупнейшую российскую IT-компанию «Яндекс» выкупит «консорциум миллиардеров», а о сделке может быть объявлено в ближайшие несколько недель, пишут «Медуза» и The Bell со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, покупателями могут стать совладелец «Лукойла» Вагит Алексперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина. Также среди тех, кто проявляет интерес к сделке, источники называют основателя «Новатэка» Леонида Михельсона, миллиардера Романа Абрамовича и банк ВТБ.

По словам источников, представители «Яндекса» заинтересованы в том, чтобы компанией владело как можно больше акционеров с небольшими долями и чтобы они были максимально далеки от государства, а также не подвергали компанию санкционным рискам.

Продажу начали готовить несколько месяцев назад, когда консультанты «Яндекса» разослали предложения о покупке десяткам российских миллиардеров. В случае заинтересованности они должны были сделать заявку с оценкой компании, пояснил источник. (moscowtimes.ru)